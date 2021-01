Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Kann von den Voyager-Sonden nur noch empfangen werden oder kann man auch noch Kommandos hinsenden? Die Kommunikation mit den Voyager-Sonden funktioniert tatsächlich in beide Richtungen. Zwar werden die Sonde nicht mehr wirklich "gesteuert", doch hat man beispielsweise in den vergangenen Jahren immer mehr Instrumente deaktiviert, um Strom einzusparen. Das wird auch in den kommenden Jahren nötig sein, da man wohl weitere Instrumente deaktivieren muss, um die Sonden noch weiter betreiben zu können. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.