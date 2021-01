Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie kann man am besten die Perserverance-Mission verfolgen? Der neue Marsrover Perseverance soll am 18. Februar 2021 auf dem Mars landen. Die NASA wird im Internet wieder per Livestream berichten. Und natürlich werden wir auch auf astronews.com ausführlich auf die Mission eingehen. Die Website der NASA zu Perseverance ist unter https://mars.nasa.gov/mars2020/ zu erreichen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.