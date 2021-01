Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Haben auch andere Sterne so etwas wie eine Oortsche Wolke? Die Oortsche Wolke des Sonnensystems ist bis heute eine Theorie: Ihre Existenz wurde vom niederländischen Astronomen Jan Hendrik Oort vorgeschlagen. Er vermutete am "Rand" des Sonnensystems ein großes Reservoir an Kometenkerne. Dieses sollte nicht-periodische Kometen erklären, die immer dann im inneren Sonnensystem auftauchen, wenn es zuvor zu einer Störung dieses Bereichs - etwa durch einen in der Nähe vorüberziehenden Stern - gekommen war. Modellrechnungen über die Entstehung des Sonnensystem deuten auch auf die Möglichkeit einer solchen Oortschen Wolke hin. Von daher ist es durchaus wahrscheinlich, dass solche Gürtel aus Kometenkernen auch um andere Sterne existieren. Der Nachweis ist natürlich schwierig, schließlich können wir noch nicht einmal die Objekte unserer eigenen Oortschen Wolken sehen. Allerdings hat man um andere Sterne - insbesondere im Infraroten - Staubscheiben entdeckt, was etwa auf hier kollidierende Objekte hindeuten und ein Hinweis auf Bereiche sein könnte, die unseren Asteroidengürteln oder auch der Oortschen Wolke ähneln. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.