Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie lange wird man noch Kontakt zu den Voyager-Sonden halten können? Um Energie zu sparen, wurden an Bord der beiden Voyager-Sonden schon mehrere Instrumente deaktiviert, so dass nur noch Strom für Experimente verbraucht wird, von denen man sich einen wissenschaftlichen Nutzen verspricht. Sie liefern beispielsweise Daten über Felder und Teilchen im interstellaren Raum. Nach aktuellen Berechnungen kann bis 2025 auf jeder Sonde noch mindestens ein Instrument betrieben werden. Auch danach sollte für eine bestimmte Zeit noch Kontakt mit den Sonden möglich sein, je nach vorhandener Energie für die Sendeanlagen an Bord. Die Energie stammt von einer Radionuklidbatterie, deren Leistung kontinuierlich abnimmt. Im Bereich der Antennen des Deep Space Network der NASA bleiben die Sonden theoretisch noch bis etwa 2036. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.