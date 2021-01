Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Gibt es Geräuschaufnahmen vom Mars? Nein, die gibt es nicht. Mehrfach ist schon ein "Marsmikrofon" mit zum Roten Planeten geflogen, doch scheiterte entweder die Landung der Sonde (Mars Polar Lander) oder aber das Mikrofon musste noch vor Erreichen des Mars deaktiviert werden (Phoenix). Die nächste Chance ist nun der Marsrover Perseverance, der im Februar landen soll. An Bord sind zwei Mikrofone, die die Geräusche bei der Landung und an der Oberfläche aufnehmen werden. So wird es vielleicht in einigen Monaten möglich sein, das Geräusch des Winds auf dem Mars zu hören. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.