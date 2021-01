Warum verbleiben manche ausgemusterte Satelliten in einem Friedhofsorbit und werden nicht gezielt zum Absturz gebracht?

Was mit einem Satelliten am Ende seiner Mission passiert, hängt von seinem Einsatzort ab. Vereinbart ist inzwischen, dass Satelliten nicht manövrierunfähig auf Bahnen um die Erde kreisen sollen, die von aktiven Satelliten verwendet werden. Daher gibt es zwei Szenarien, was am Ende eines "Satellitenlebens" mit dem Satelliten passiert: Entweder wird er gezielt abgebremst und damit zum Absturz gebracht oder aber seine Bahn wird angehoben, um ihn so in ungenutzte Orbitregionen zu bringen. Die Bahn, auf die er dann gelangt und keinen Schaden anrichten kann, nennt man auch "Friedhofsorbit".

Satelliten in erdnahen Orbits von einigen hundert Kilometern werden in der Regel zum Absturz gebracht, verglühen in der Erdatmosphäre oder stürzen kontrolliert in ein abgelegenes Seegebiet im Pazifik. Satelliten auf weiten Umlaufbahnen um die Erde hingegen, etwa die geostationären Satelliten, manövriert man in Friedhoforbits. Der Grund dafür ist einfach: Das Abbremsen der über 30.000 Kilometer über der Erde kreisenden Satelliten würde sehr viel Treibstoff kosten und wäre ein sehr langwieriges Manöver und kaum praktikabel. Ein 300 Kilometer höherer Orbit ist dagegen sehr schnell und vergleichsweise günstig zu erreichen und in dieser Höhe auch sehr stabil.

