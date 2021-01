Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Warum mussten die Astronauten nach dem Ende der Mission Apollo 11 in Quarantäne? Nach den ersten Apollo-Mondmissionen hatte man Befürchtungen, dass die Astronauten "Mondviren" mit auf die Erde einschleppen, die dann zu einer globalen Pandemie führen könnten, da das Leben auf der Erde nicht auf diese Viren vorbereitet war. Man hielt dies zwar für relativ unwahrscheinlich, doch wollte man lieber sichergehen und ordnete daher für die Rückkehrer eine Quarantäne an. Trotz der Raumanzüge bestand für die Astronauten während ihres Aufenthalts auf dem Mond die Möglichkeit mit Mondmaterial in Berührung zu kommen. So brachten sie etwa Mondstaub mit ihren Stiefeln in die Landefähre. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.