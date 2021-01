Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Gibt es auch Sterne, die um Planeten kreisen? Der Begriff Planet ist grundsätzlich so definiert, dass es sich dabei um Objekte handelt, die um einen Stern kreisen und sich aus dem Material, das von der Entstehung des Sterns übrig geblieben ist, gebildet haben. Es gibt allerdings Objekte, die weder Planet noch Stern sind, sogenannte Braune Zwerge, um die man auch Planeten entdeckt hat. Braune Zwerge verfügen nicht über ausreichend Masse, um die nuklearen Brennprozesse in ihrem Inneren zu zünden, sind aber vermutlich wie Sterne entstanden. Sie können ähnlich massearm wie massereiche Planeten sein. So ein Brauner Zwerg mit Planet käme der Konstellation in der Frage wohl am nächsten. Dass tatsächlich ein richtiger Stern um einen Planeten kreist, ist jedoch mit den aktuellen Theorien über die Entstehung von Sternen und Planeten nicht vereinbar. Solche Objekte wären zudem, da sie sehr dunkel sein müssten, auch kaum zu entdecken. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.