Wieso können wir etwa den Mars am Nachthimmel sehen, obwohl Planeten nur Licht reflektieren? Planeten unterscheiden sich von Sternen in der Tat dadurch, dass sie nur leuchten, weil sie das Licht ihres Zentralsterns reflektieren. Wie hell ein Planet unseres Sonnensystems an unserem Nachthimmel erscheint, hängt davon ab, wie groß der Planet ist und wie weit er von uns und von der Sonne entfernt ist. Daher lassen sich beispielsweise die inneren Planeten und Mars, Jupiter und Saturn noch mit bloßem Auge sehen - sie reflektieren noch ausreichend Licht. Entferntere Planeten - sowie praktisch alle Asteroiden und Kleinplaneten - sind zu dunkel.