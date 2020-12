Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Kann man aus dem Bild eines Einsteinrings ein "richtiges" Bild erstellen? Ein Einsteinring ist ein Phänomen, das sich durch den Gravitationslinseneffekt erklären lässt: Zu diesem kommt es, wenn das Licht einer fernen Galaxie auf dem Weg zu uns ein sehr massereiches Objekt - wie etwa einen Galaxienhaufen - passiert. Dadurch kann das Licht der fernen Galaxie so abgelenkt werden, dass das Bild der entfernten Galaxie verzerrt, oft aber auch verstärkt erscheint. Es entstehen typischen Bögen oder Ringfragmente, in besonderen Fällen - wenn die Geometrie gerade richtig ist - sogar ein Ring, den man dann als Einsteinring bezeichnet. Um aus den verzerrten Bildern nun eine Ansicht der ursprünglichen Galaxie zu erstellen, muss man die Verteilung der Masse in der Gravitationslinse kennen. Insbesondere in Galaxienhaufen kann dies schwierig sein, da ein Großteil ihrer Masse aus Dunkler Materie zu bestehen scheint. Trotzdem hat man dies aber schon mehrfach versucht und wir hatten bei astronews.com darüber berichtet, etwa in dem Beitrag Gravitationslinsen: Bild einer fernen Galaxie rekonstruiert vom 20. Oktober 2008 oder Gravitationslinsen: Rekonstruktion einer fernen Galaxie vom 12. März 2012. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.