Gibt es einen Hyperraum, in dem Raumschiffe theoretisch mit Überlichtgeschwindigkeit reisen können, ganz wie in Science-Fiction-Romanen? Hyperraum bedeutet zunächst einmal, dass die dreidimensionale Welt, die wir wahrnehmen, in eine Welt mit höheren Dimensionen eingebettet ist, die zwar existieren, die wir aber nicht wahrnehmen können. Beim Reisen durch diesen "Hyperraum" könnten Raumschiffe nun Abkürzungen nehmen, die in unserer dreidimensionalen Welt nicht vorhanden sind. Sie würden so schneller ans Ziel kommen und müsste dadurch nicht unbedingt einmal Überlichtgeschwindigkeit erreichen. Man kann sich dieses Prinzip durch ein "Flächentier" veranschaulichen, das auf der Erdoberfläche lebt und um die halbe Welt laufen muss, um vom Nordpol zum Südpol zu gelangen. Die "Abkürzung" durch den Erdmittelpunkt ist dem Flächentier verborgen, weil es diese gar nicht wahrnehmen kann. Dass es in unserem Universum Dimensionen gibt, deren Existenz wir nicht registrieren, findet sich in manchen Theorien, ein wirklicher Beweis dafür oder gar die Möglichkeit dieses Wissen für den Antrieb von Raumschiffen zu nutzen, fehlt. So bleiben die Möglichkeiten des Hyperraums aktuell Science Fiction.