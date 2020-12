Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Welche Baukosten würde ein neues Arecibo-Teleskop verursachen? Natürlich würde heute niemand das zusammengestürzte Arecibo-Radioteleskop 1:1 wieder aufbauen. Was aber ein neues Teleskop dieser Art kosten würde, lässt sich vielleicht mit einem Blick nach China beantworten: Hier entstand in den letzten Jahren das Radioteleskop FAST, das Arecibo in vielerlei Hinsicht ähnelt, allerdings mit einem Durchmesser von rund 500 Metern noch einmal deutlich größer ist. Die Baukosten dafür wurden von offizieller Seite mit etwa 160 Millionen Euro angegeben. In den USA oder in Europa lägen die Baukosten allerdings wahrscheinlich noch einmal deutlich über diesem Betrag. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.