Warum soll das James Webb Space Telescope nicht von Menschen gewartet werden? Das James Webb Space Telescope ist der wissenschaftliche Nachfolger des Weltraumteleskops Hubble und könnte noch im kommenden Jahr gestartet werden - nach jahrelangen Verzögerungen. Anders als Hubble soll es nicht um die Erde kreisen, sondern es wird am Lagrange-Punkt L2 des Systems Erde-Sonne positioniert, in rund 1,5 Millionen Kilometer Entfernung. Eine Mission dorthin mit Astronautinnen und Astronauten wäre vermutlich grundsätzlich möglich, doch mit einem erheblichen Aufwand verbunden: Das Raumschiff müsste die Erdumlaufbahn verlassen, zum Teleskop fliegen und dann wieder zurückkehren. Man müsste über ein Raumschiff verfügen, mit dem solche Wartungsarbeiten überhaupt durchgeführt werden könnten und das es beispielsweise erlaubt, dass die Besatzung das Raumschiff auch verlassen kann. Ein solches Raumschiff gibt es aktuell nicht, es müsste also erst einmal entwickelt werden. Und wenn es entwickelt würde, wären die Kosten für eine Mission noch einmal deutlich höher als es die Wartungsmissionen zu Hubble waren. Eine Wartungsmission dürfte sich also kaum "lohnen" und es wird günstiger sein, das Teleskop in zehn Jahren durch eine neu gebautes Teleskop zu ersetzen, das dann wieder komplett auf dem Stand der Technik ist.