Startet 2021 nun wirklich endlich der Nachfolger des Hubble-Teleskops? Die Vorhersagen über die Fertigstellung des James Webb Space Telescope, des designierten Nachfolgers des Weltraumteleskops Hubble, waren in den letzten Jahren ähnlich zuverlässig, wie die Vorhersagen über die Inbetriebnahme des neuen Berliner Flughafens. Nun ist der BER inzwischen in Betrieb und James Webb sollte zunächst im März und - wie im Sommer verlautete - dann am 31. Oktober 2021 starten. Ich würde allerdings noch nicht darauf wetten wollen, dass tatsächlich ein Start im Jahr 2021 gelingt. Die USA sind schließlich wie kaum ein anderes Land von der Covid19-Pandemie betroffen, so dass durchaus noch Verzögerungen möglich sind - vom 31. Oktober 2021 bis ins Jahr 2022 sind es schließlich nur noch zwei Monate.