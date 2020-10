Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Gibt es habitable Zonen in Kugelsternhaufen? Als habitable Zone bezeichnet man gemeinhin die Bereiche um einen Stern, in denen es theoretisch auf einem dort umlaufenden Planeten flüssiges Wasser geben könnte. Solche Bereiche um einen Stern gibt es natürlich auch in Kugelsternhaufen, die Frage ist allerdings, ob es in Kugelsternhaufen Planeten gibt. Die Chancen dafür erscheinen vergleichsweise gering, weil es - zumindest im Zentralbereich - eine sehr hohe Sterndichte gibt, so dass Planetenbahnen hier kaum ungestört wären. Trotzdem könnten es natürlich - insbesondere in den Außenbereichen - Planeten geben - und auch welche, die sich in einer habitablen Zone befinden. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.