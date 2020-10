Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie kann man sich bei Doppelsternen stabile Planetenbahnen vorstellen? Früher glaubte man, dass es in Doppelsternsystemen nur schwer Planeten geben kann, doch mittlerweile wurde man - unter anderem durch Beobachtungen - eines Besseren belehrt. Man unterschiedet dabei im Prinzip zwei verschiedene Arten von Bahnen, die als relativ stabil gelten: In dem einen Fall sind die beiden Partner des Doppelsternsystems so weit voneinander entfernt, dass um einen oder gar um beide Einzelsterne Planeten kreisen können ohne vom anderen Stern groß gestört zu werden. Im zweiten Fall handelt es sich um ein vergleichsweise enges Doppelsternsystem und die Planeten kreisen in weiten Bahnen um beide Sterne. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.