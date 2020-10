Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie massereich sind Neutronenstern oder Schwarzes Loch nach einer Supernova im Vergleich zum Vorläuferstern? Das ist von vielen verschiedenen Faktoren abhängig, unter anderem auch davon, wie viel Masse der Stern schon vor der Supernova-Explosion verliert. Insbesondere massereiche Sterne könnten in den späteren Phasen ihrer Entwicklung große Mengen an Material in ihre Umgebung abstoßen. Die Masse von Neutronensternen liegt etwa bei 1,2 bis rund 2 Sonnenmassen. Man geht davon aus, dass Sterne mit einer Anfangsphase von acht bis vielleicht 15 Sonnenmassen nach einer Supernova zu einem Neutronenstern werden - vorausgesetzt, sie stoßen vor und während der Supernova ausreichend Material ins All ab. Sonst werden sie zum Schwarzen Loch. Die Masse von stellaren Schwarzen Löchern liegt grob zwischen knapp drei und mehreren Dutzend Sonnenmassen . Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.