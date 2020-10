Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Woraus besteht die Venus? Die Venus gehört zu den Gesteinsplaneten und gilt in mancherlei Hinsicht als der Erde sehr ähnlich. Dies dürfte für ihren inneren Aufbau gelten, nicht allerdings für ihre Atmosphäre. Diese besteht zu einem wesentlichen Teil aus Kohlendioxid, was zu einem extremen Treibhauseffekt geführt ab, der auf der Oberfläche für sehr hohe Temperaturen sorgt. Warum sich Erde und Venus trotz vieler ähnlicher Merkmale so unterschiedlich entwickelt haben, ist eine der spannenden Fragen rund um unseren Nachbarplaneten. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.