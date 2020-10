Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Sollte die Erde die Roter-Riesen-Phase der Sonne überstehen, wäre dann ihre Umlaufbahn um den Weißen Zwerg gleich wie davor? Nein. Die Bahn der Erde um die Sonne hängt von der Anziehungskraft der Sonne und diese von der Masse des Sterns ab. Schon jetzt verliert die Sonne - durch die Umwandlung von Masse in Energie - ganz allmählich an Masse, so dass die Bahn der Erde um die Sonne langsam weiter wird. Während der Phase als Roter Riese wird die Sonne sehr viel mehr Masse verlieren, so dass die Bahn noch einmal weiter werden wird. Um den Weißen Zwerg wird die Erde also in einem weiteren Orbit kreisen - wenn es sie denn dann noch gibt. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.