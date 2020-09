Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wird die Sonde New Horizons noch Aufnahmen weiterer Himmelsobjekte liefern? Das ist noch nicht klar. Nach dem Vorüberflug an Pluto und dem Kuipergürtel-Objekt Arrokoth könnte die Sonde New Horizons theoretisch noch Aufnahmen eines weiteren Objektes in dieser Region machen. Sie ist auf jeden Fall noch einsatzfähig und verfügt über ausreichend Treibstoff für entsprechende Manöver. Einziges Problem: Man kennt bislang kein geeignetes Objekt, das auf der Bahn der Sonde liegt. Deswegen will das Team versuchen, in den nächsten Monaten ein mögliches Ziel zu finden. Finanziert ist die Mission aktuell bis Ende des kommenden Jahres, die Sonde könnte aber noch Messungen bis ins nächste Jahrzehnt machen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.