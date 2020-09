Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wen sich die Präzession der Erde ändert, ändern sich dann auch die Jahreszeiten? Die Frage ist zunächst, was mit "Änderung der Präzession" gemeint sein soll. Die "Präzession" beschreibt die allmähliche Richtungsänderung der Drehachse der Erde. Diese ändert sich wie die Achse eines rotierenden Kreisels und beschreibt dabei innerhalb von rund 26.000 Jahren einen Kreis - nach etwa 26.000 Jahren zeigt die Drehachse der Erde also wieder auf den gleichen Punkt am Himmel. Dies führt beispielsweise auch dazu, dass unser Polarstern nicht immer der Nordstern bleiben wird (es aber auch in rund 26.000 Jahren wieder sein wird). Für den Beginn der Jahreszeiten hat diese Präzession keine direkten Konsequenzen, da diese unabhängig von einem festliegenden Koordinatensystem definiert werden. Schaltregeln sorgen für eine entsprechende Anpassung des Kalenderjahrs. Einen direkten Einfluss auf die Jahreszeiten hätte eine Veränderung der Neigung der Erdachse, die allerdings nicht durch den Begriff Präzession beschrieben wird. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.