Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Bleiben die Staubspuren von Kometen immer an der gleichen Stelle? Besuchen Kometen das innere Sonnensystem, hinterlassen sie in der Regel eine Spur aus kleinen Staubpartikeln auf ihrer Bahn. Durchläuft die Erde diese Staubpartikel, kann es zu einem Meteorschauer kommen. Viele der regelmäßigen Meteorschauer lassen sich auf bestimmte Kometen zurückführen und sind auch umso stärker, je kürzer der Besuch des Kometen im inneren Sonnensystem zurückliegt. Diese Staubpartikel umrunden auf ihrer Bahn weiterhin die Sonne, werden allerdings im Laufe vieler Jahre durch verschiedene Effekt beeinflusst, beispielsweise durch die Gravitationskraft der Planeten oder durch den Strahlungsdruck der Sonne. So können etwa Lücken in den Staubspuren entstehen, wodurch Meteorströme manchmal heftiger und manchmal weniger stark ausfallen. Außerdem vermischen sich die Spuren natürlich, wenn ein Komet wiederholt in Sonnennähe kommt. Es gibt aber auch Meteorströme, die früher regelmäßig beobachtet wurden, inzwischen aber nicht mehr registriert werden. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.