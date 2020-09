Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Sind die Botschaften, die die Pioneer- und Voyager-Sonden an Bord haben nicht nur ein Werbegag? Die Pioneer- und Voyager-Sonden haben beide eine Botschaft der Menschheit an potentielle Finder an Bord. Bei den Pioneer-Sonden ist es eine einfache goldene Plakette mit einer Inschrift, die beiden Voyager-Sonden haben eine goldene Schallplatte dabei, auf der unter anderem Töne, Musik und Bilder der Erde abgespeichert sind. Der Fragesteller wundert sich, wie eine solche Sonde denn eigentlich von Außerirdischen eingefangen werden soll, um diese Botschaften zu lesen und vermutet, dass diese "Botschaften" doch eher ein Werbegag der NASA war. Das mag sicherlich auch der Fall sein. Auf der anderen Seiten sind diese Sonde die ersten von Menschen gebauten Sonden, die unser Sonnensystem verlassen werden. Und obwohl es sehr unwahrscheinlich ist, könnten sie irgendwann irgendwo gefunden werden. Für diesen unwahrscheinlichen Fall haben sie nun Informationen über ihre Herkunft und ihre Erbauer an Bord, die vielleicht noch dann von der Menschheit und der Erde erzählen, wenn es diese gar nicht mehr gibt. Damit haben die Plaketten und Schallplatten auch eine philosophische Bedeutung, die über einen reinen Werbegag hinausgeht. Doch selbst ein bloßer Werbegag, der die Menschen auf der Erde zum Nachdenken bringt, wie klein und unbedeutend unser Heimatplanet doch in den großen Weiten des Kosmos ist, wäre schon ein Erfolg. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.