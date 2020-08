Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Was passiert mit den Starlink-Satelliten, wenn der Treibstoff verbraucht ist? Die Starlink-Satelliten des Unternehmers Elon Musk sind sehr günstig produzierte Satelliten, die am Ende ihrer vorgesehenen Lebensdauer gezielt zum Absturz gebracht werden sollen, so dass sie in der Erdatmosphäre verglühen. Da ihre Umlaufbahnen relativ niedrig sind, soll auch ein defekter Satelliten innerhalb von fünf Jahren durch die Reibung der Restatmosphäre so viel an Höhe verlieren, dass er in der Atmosphäre verglüht. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.