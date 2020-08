Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Ich habe gerade am Himmel 20 Sterne in einer Reihe gesehen, die sich bewegt haben. Was könnte das gewesen sein? Das waren keine Sterne, sondern mit großer Wahrscheinlichkeit die neuen Starlink-Satelliten, die vor einigen Tage gestartet wurden. In der Zeit nach dem Start sind diese Satelliten mancherorts als eine Perlenkette am Himmel zu sehen. Die Starlink-Konstellation, die der SpaceX-Gründer Elon Musk gerade aufbaut, soll einmal einen weltweiten Internetzugang per Satellit ermöglichen und in der finalen Ausbaustufe über 10.000 Satelliten umfassen. Die Pläne sind umstritten, da sie den Nachthimmel zumindest für einige Bereiche der Astronomie deutlich verändern dürften. Wann die Satelliten am eigenen Standort zu sehen sind, verraten Seiten wie beispielweise Heavens Above. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.