Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Jupiter und Saturn stehen gerade nahe beieinander am Himmel und sind sehr hell. Bleibt das so und ist das etwas Besonderes? Jupiter und Saturn sind gerade vergleichsweise auffällig am Abendhimmel, da beide Riesenplaneten im Juli in Opposition zur Sonne standen. Zum Oppositionszeitpunkt steht die Erde genau zwischen Planet und Sonne, der Planet ist die gesamte Nacht über zu sehen, der Erde besonders nahe und dementsprechend hell. In den nächsten Monaten werden beide Planeten lichtschwächer werden und nur noch am Abendhimmel zu sehen sein. Schließlich werden sie für einige Wochen vom Nachthimmel verschwinden, um dann wieder am Morgenhimmel aufzutauchen. 2021 wird es dann erneut eine Opposition der beiden Planeten geben. Eine Besonderheit ist allerdings, dass Saturn und Jupiter vergleichsweise nah am Himmel zusammenstehen. Diese Entwicklung setzt sich in den kommenden Monaten fort: Am 21. Dezember sind beide Planeten am Himmel nur einen fünftel Vollmonddurchmesser voneinander entfernt. Man spricht von einer "großen Konjunktion". Da Jupiter für einen Umlauf um die Sonne rund zwölf Jahre benötigt und Saturn rund 30 Jahren kommt es etwa alle 20 Jahre zu einer solchen Konstellation - die letzte ereignete sich am 31. Mai 2020, die nächste wird am 31. Oktober 2040 zu sehen sein. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.