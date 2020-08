Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Verändert sich durch den Massenverlust der Sonne die Erdbahn merklich? Durch nukleare Fusionsprozesse wird auf der Sonne ständig Materie in Energie umgewandelt und diese ins All abgestrahlt. Unsere Sonne verliert dadurch ganz allmählich an Masse, was sich natürlich auf ihre gravitative Anziehungskraft auswirkt und damit auch auf die Erde. Die Bahn der Erde wird also allmählich weiter. Man hat berechnet, dass sich durch den Massenverlust der Sonne der Radius der Erdbahn pro Jahr um etwa 1,5 Zentimeter vergrößert - "merklich" ist dies, wenn überhaupt, nur über sehr lange Zeiträume. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.