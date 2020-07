Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie lange kann man den Kometen NEOWISE noch mit bloßem Auge sehen? Die Helligkeit von Kometen vorherzusagen ist schwierig und gelingt oft nicht, deswegen ist auch auf die Frage keine sichere Antwort möglich. Aktuell ist der im März dieses Jahres entdeckte Komet C/2020 F3 (NEOWISE) am Morgenhimmel vor Sonnenaufgang zu sehen. Man benötigt dazu einen möglichst dunstfreien Himmel und einen freien Blick nach Nordosten, wo der Komet nicht sehr hoch über dem Horizont steht. Wer keine Erfahrung mit der Beobachtung von Kometen hat, sollte zunächst ein Fernglas zur Hilfe nehmen und später dann versuchen, den Schweifstern auch mit bloßem Auge zu finden. In den nächsten Wochen wandert der NEOWISE vom Sternbild Fuhrmann, durch Luchs, Große Bärin und Jagdhunde, dürfte dabei aber immer lichtschwächer werden, da er sich von der Sonne entfernt. Ab Mitte der kommenden Woche ist der Komet dann die ganze Nacht über zu sehen, zum Monatsende nur noch am Abend. Dann sollte seine Helligkeit aber schon sehr deutlich abgenommen haben. Abends ist NEOWISE im Nordwesten zu sehen, der "Große Wagen" kann beim Ausspüren helfen, er steht ungefähr auf halber Höhe zwischen diesem Sternmuster und dem Horizont. Im Laufe des Monats sollte es aber selbst für geübte Beobachter immer schwieriger werden, den Kometen mit bloßem Auge zu sehen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.