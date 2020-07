Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Von wo müsste man die Erde betrachten, um sie im Jahr 1940 zu sehen? Licht bereitet sich mit Lichtgeschwindigkeit aus. Da beispielsweise das Licht von der Sonne rund acht Minuten benötigt, um die Erde zu erreichen, ist auch ein Blick zur Sonne ein Blick in die Vergangenheit - wenn auch in die sehr nahe. Das Licht legt in einem Jahr rund 9,46 Billionen Kilometer zurück - ein Lichtjahr. Um nun unser Sonnensystem in dem Zustand zu sehen, den es vor 80 Jahren hatte, muss man sich folglich 80 Lichtjahre entfernen. Es dürfte allerdings schwer fallen, aus dieser Entfernung mehr zu erkennen, als nur die Sonne. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.