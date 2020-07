Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Ist die (fast) exakte Abdeckung der Sonnenscheibe durch den Mond bei einer totalen Sonnenfinsternis eine physikalisch-mathematische Notwendigkeit oder einfach purer Zufall? Sonne und Mond haben derzeit an unserem Himmel ungefähr die gleiche Größe. Deswegen kann der Mond die Sonne bei einer Sonnenfinsternis komplett, aber nur kurzzeitig verdecken. Es gibt jedoch auch Fälle, bei denen der Mond die Sonne nicht vollständig verdeckt und es lediglich zu einer ringförmigen Sonnenfinsternis kommt. Dies ist dann der Fall, wenn der Mond sich gerade auf dem erdfernsten Abschnitt seiner Umlaufbahn befindet. Die Entfernung des Mondes zur Erde ist nicht konstant: Der Erdtrabant entfernt sich pro Jahr mehr als drei Zentimeter von uns. Dies wird dazu führen, dass es in einigen hundert Millionen Jahren gar keine totalen Sonnenfinsternisse mehr geben kann. In der Vergangenheit waren dafür ringförmige Sonnenfinsternis nicht möglich. So gesehen ist die aktuelle Situation ein Zufall und hängt mit der Größe des Mondes und seiner Entfernung zusammen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.