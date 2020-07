Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Was ist ein Blazar und was der Unterschied zu einem Quasar? Bei Quasaren oder "quasi-stellaren Objekten" handelt es sich um die hellen Zentren von aktiven Galaxien, also Systemen, in denen das supermassereiche Schwarze Loch im Zentrum gerade große Mengen an Material verschlingt, so dass dieses sich - vor dem Verschwinden in dem Schwarzen Loch - extrem aufheizt und sehr hell leuchtet. Die gesamte Galaxie wird dadurch praktisch überstrahlt, so dass das System wie ein Stern erscheint. Blazare sind eine Untergruppe der Quasare: Auch hier handelt es sich um aktive Galaxien, doch betrachten wir diese unter einem ganz bestimmten Winkel: Bei Blazaren zielt der gebündelte Teilchenstrahl, der sogenannte kosmische Jet, praktisch direkt auf die Erde. Der Jet bildet sich in unmittelbarer Nähe des Schwarzen Lochs. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.