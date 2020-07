Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Was passiert, wenn bei einer bemannten Mission oder auf der ISS ein medizinischer Notfall eintritt? Die Besatzungsmitglieder werden natürlich so ausgewählt, dass die Wahrscheinlichkeit dafür relativ gering ist und auch vor der Mission entsprechend überwacht. Ansonsten haben Astronautinnen und Astronauten eine gewisse Ausbildung zur medizinischen Erstversorgung, die Möglichkeiten an Bord der Internationalen Raumstation ISS sind aber ansonsten sehr beschränkt. Das gilt natürlich umso mehr, wenn sich eine Mission sehr viel weiter von der Erde entfernt befindet als die ISS. Neben einer Ferndiagnose und der Hilfe mit "Bordmitteln" bliebe im Fall der Raumstation ja noch immer die Rückkehr zur Erde, die sich innerhalb weniger Stunden bewerkstelligen lassen würde. Allerdings wird dabei der Körper erheblich belastet, so dass die Frage ist, ob dies ein Notfallpatient auch überleben würde. Da es im All noch kein medizinisches Personal und keine Krankenstationen gibt (und beispielsweise Operationen in der Schwerelosigkeit auch sehr schwierig wären), sollte man alles dafür tun, medizinische Notfälle zu vermeiden und hoffen, dass sie der ISS erspart bleiben. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.