Was passiert, wenn die Sonne mit einem Braunen Zwerg kollidiert? Braune Zwerge sind Objekte, die vermutlich wie normale Sterne entstanden sind, dann aber nicht ausreichend Masse aufsammeln konnten, um die nuklearen Fusionsprozesse in ihrem Inneren dauerhaft zu zünden. Sie sind also sehr viel masseärmer als unsere Sonne. Was genau bei einer Kollision passiert, hängt von den genauen Umständen des Ereignisses ab, etwa wie die beiden Objekte aufeinanderprallen. Sehr wahrscheinlich ist aber, dass unsere Sonne diese Kollision relativ gut übersteht, der Braune Zwerg hingegen dürfte beispielsweise zerrissen und dann von unserer Sonne verschluckt werden.