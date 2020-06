Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Könnte es sein, dass es ein kleines Schwarzes Loch in der unmittelbaren Umgebung des Sonnensystems gibt, also dichter als Alpha Centauri? Theoretisch ist das möglich, doch bleibt es so lange Spekulation, wie man keinerlei Hinweise dafür hat, dass es irgendwo da draußen tatsächlich ein unsichtbares massereiches Objekt gibt. Im letzten Jahr wurde beispielsweise sogar eine Theorie veröffentlicht, nach der es sich bei dem ominösen, im äußeren Sonnensystem vermuteten Planeten auch um ein kleines Schwarzes Loch handeln könnte. Zu beweisen ist dies allerdings derzeit nicht. Man kann aber natürlich Objekte einer bestimmten Masse an bestimmten Orten ausschließen, da sie sonst einen merklichen Einfluss auf andere Objekte haben müssten. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.