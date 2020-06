Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie weit sind die sichtbaren Sterne von der Erde entfernt, gemessen in Kilometern? Die Entfernung der Sterne, die wir jede Nacht am nächtlichen Himmel sehen, ist so gewaltig, dass sie sich nur schwer in Kilometern ausdrücken lässt. Deswegen verwendet man in der Astronomie das "Lichtjahr", das die Strecke beschreibt, die das Licht in einem Jahr zurücklegt. Das Licht ist mit rund 300.000 Kilometern pro Sekunde ungeheuer schnell und ein Lichtjahr entspricht rund 9,5 Billionen Kilometern oder genauer: 9.460.730.472.580,8 Kilometer. Der uns am nächsten gelegene Stern, Proxima Centauri, den man allerdings nicht am Himmel mit bloßem Auge sehen kann, ist 4,2 Lichtjahre entfernt, hellere und auffällige Sterne am Nachthimmel in der Regel deutlich weiter. Der helle Stern Wega in der Leier beispielsweise, der Teil des Sommerdreiecks ist, liegt etwa 25 Lichtjahre von uns entfernt. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.