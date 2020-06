Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Warum ist es auf dem Mond so viel kälter als auf der Erde, obwohl doch beide die gleiche Entfernung zur Sonne haben? Auf dem Mond können im Laufe eines "Mondtages" Temperaturen zwischen plus 130 Grad Celsius und minus 160 Grad Celsius herrschen - je nach Sonnenstand. Damit kann es auf dem Mond nicht nur deutlich kälter werden als auf der Erde, sondern auch deutlich heißer - ein Grund, warum die Apollo-Astronauten in den "Morgenstunden" auf der Mondoberfläche gelandet sind. Warum aber ist das Sso? Entscheidender Unterschied zwischen Erde und Mond ist natürlich das Fehlen einer Atmosphäre, die bei uns für einen Ausgleich der Temperatur zwischen Tag- und Nachtseite und eine Wärmespeicherung sorgt. Auf dem Mond würden sich allerdings - wenn er eine Atmosphäre wie die Erde hätte - vermutlich jedoch andere klimatische Bedingungen einstellen als bei uns, da sich unser Begleiter ja nur einmal im Monat um die eigene Achse dreht. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.