Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Dehnt sich die Sonne bereits aus und wird heller? Unser Sonne wird sich - am Ende ihrer nuklearen Entwicklung - zum Roten Riesenstern aufblähen und dabei die Erde eventuell verschlingen. Dies passiert in einigen Milliarden Jahren, doch schon zuvor dürfte es auf unserer Heimatwelt recht ungemütlich werden. Die Sonne wird nämlich praktisch von Beginn an allmählich heller und dehnt sich zudem leicht aus - allerdings ist diese Ausdehnung gering im Vergleich zu der, die in der Rote-Riesen-Phase zu erwarten ist. Auch lässt sich die beobachtete Erderwärmung nicht durch eine heißer werdende Sonne erklären: Man schätzt nämlich, dass die Helligkeit der Sonne in über 100 Millionen Jahren um gerade einmal ein Prozent zunimmt. Diese Zunahme führt aber letztlich dazu, dass die Umweltbedingungen auf der Erde für das Leben schon in weniger als einer Milliarde Jahre problematisch werden könnten. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.