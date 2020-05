Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Warum benötigt die Merkursonde BepiColombo so lange zum Merkur? Auf ihrer Reise zum sonnennächsten Planeten Merkur wird die Sonde BepiColombo insgesamt etwa neun Milliarden Kilometer zurücklegen, inklusive neun Vorbeiflügen an Erde, Venus und Merkur. Dabei wird die Raumsonde 18 Mal die Sonne umkreisen. Warum wurde ein so langer und komplizierter Weg zum Merkur gewählt? Der Grund dafür ist, dass die Nähe des Merkur zur Sonne es sehr schwierig macht, den Planeten direkt zu erreichen und in einen Orbit einzuschwenken. Man muss nämlich aufpassen, dass man nicht einfach in die Sonne fliegt, deren Einfluss sehr viel größer wird, je näher man ihr kommt. Deswegen nähert sich die Sonde auf einer komplexen Bahn immer mehr dem Orbit von Merkur an, bis sie schließlich ohne zu großen Treibstoffaufwand in eine Umlaufbahn einschwenken kann. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.