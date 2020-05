Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie haben die Apollo-Astronauten auf dem Mond geschlafen und gegessen? Das Essen bei den Apollo-Mondmissionen unterschied sich grundsätzlich nicht groß von der heutigen Astronautennahrung: Man hatte in Plastik verschweißte Mahlzeiten dabei und verfügte auch über heißes Wasser. Schlafen war in der engen Mondlandefähre ein Problem: Die Astronauten der Mission Apollo 11 schliefen praktisch auf dem Boden der Landefähre und behielten auch ihre Raumanzüge an. Ab Apollo 12 hatte man Hängematten dabei, ab Apollo 15 war es auch erlaubt, die Raumanzüge während der Ruhephase auszuziehen. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.