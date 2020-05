Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Gibt es Beobachtungsprobleme für das 39-Meter-Teleskop ELT durch die Starlink-Satelliten? Die Starlink-Satelliten, die nach dem Start oft als Lichterkette am Himmel zu sehen sind, sorgen derzeit für hitzige Diskussionen, insbesondere unter Amateurastronomen. Und natürlich haben sich auch professionelle Astronomen mit ihnen befasst. In einer Studie kommen die europäische Südsternwarte ESO und andere Wissenschaftsorganisationen zu dem Ergebnis, dass Teleskope wie das gerade entstehende Extremely Large Telescope (ELT) nur wenig von den Starlink-Satelliten gestört werden sollten. Sie visieren nur einen sehr kleinen Bereich am Himmel an und die Satelliten sind nur nach Sonnenuntergang oder vor Sonnenaufgang ein Problem. Hier könne man also durch gute Planung eine Störung größtenteils vermeiden. Anders kann es allerdings bei Teleskopen aussehen, die äußerst empfindliche Detektoren haben und einen weiten Bereich am Himmel erfassen oder in anderen Wellenlängen, etwa im Radiobereich, beobachten. Man sollte übrigens daran denken, dass die Starlink-Satelliten nur unmittelbar nach dem Start so hell sind. Auf ihrer finalen Umlaufbahn werden sie für das menschliche Auge nicht mehr zu sehen sein. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.