Wie wird sich das Schwarze Loch der Milchstraße weiterentwickeln? Wie in praktisch jeder Galaxie befindet sich auch im Zentrum unserer Milchstraße ein supermassereiches Schwarzes Loch. "Unser" Schwarzes Loch hat eine Masse, die dem mehr als Viermillionenfachen der Masse unserer Sonne entspricht. Aktuell ist dieses Schwarze Loch nicht aktiv, es verschlingt also praktisch kein Material und wächst dadurch auch nicht weiter an. Das muss allerdings nicht immer so bleiben: In einigen Milliarden Jahren werden Milchstraße und Andromedagalaxie beispielsweise kollidieren und schon bevor dies passiert, dürften sich die Galaxien gegenseitig gravitativ beeinflussen. Dadurch könnte dann auch Material in Richtung des Schwarzen Lochs geleitet werden, so dass dieses "erwacht" und zu einem aktiven Schwarzen Loch wird und wieder Material verschlingt. Kommt es dann zur Kollision und Verschmelzung der beiden Galaxien dürften irgendwann auch ihre zentralen Schwarzen Löcher zu einem noch größeren Schwarzen Loch verschmelzen.