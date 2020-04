Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Nach was würde der Mond riechen, wenn es denn eine Atmosphäre geben würde? Das ist natürlich schwer zu sagen, es gibt aber einen Hinweis: Die Astronauten der Apollo-Mondmissionen haben von ihren Ausflügen auf die Mondoberfläche an ihren Stiefeln Staub vom Mond mit in die Landefähre gebracht. Der Geruch des Mondstaubs wird von den Astronauten übereinstimmend als vergleichbar mit verbranntem Schießpulver beschrieben – also so, als hätte jemand gerade ein Gewehr abgefeuert. Warum der Mond so riecht, weiß man allerdings noch nicht. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.