Wann ist der Abstand zwischen Sonne und Mond am größten und wann ist er am kleinsten? Unser Mond kreist zusammen mit der Erde um die Sonne, so dass der Hauptfaktor für den Abstand zwischen Mond und Sonne die Entfernung der Erde von der Sonne ist. Da sich diese auf einer elliptischen Umlaufbahn um die Sonne bewegt, ändert sich der Abstand ständig: Unsere Erde ist zwischen rund 147 Millionen und 152 Millionen Kilometer von der Sonne entfernt. Den größten Abstand erreicht sie Anfang Juli, den geringsten Anfang Januar. Der Mond kann der Sonne auf seiner Bahn um die Erde nun noch etwas näher sein, besonders nahe dann, wenn er genau zwischen uns und der Sonne steht, dies ist die Neumond-Position. Weiter als die Erde ist er vor allem bei Vollmond entfernt - und zwar jeweils um den Abstand des Monds von der Erde, also um rund 384.000 Kilometer. Grob dürfte er also zwischen zunehmendem Halbmond und abnehmenden Halbmond weiter von der Sonne entfernt sein und zwischen abnehmenden Halbmond und zunehmenden Halbmond näher an der Sonne sein als die Erde. Allerdings schwankt auch die Entfernung des Mondes von der Erde um etwa 40.000 Kilometer. Im Jahresverlauf sollte der Mond der Sonne also bei Neumond Anfang Januar am nächsten sein, am weitesten entfernt dann bei Vollmond Anfang Juli.