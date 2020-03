Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Warum ist der "Große Wagen" auf der Südhalbkugel der Erde nicht zu sehen? Der Große Wagen, der Teil des Sternbilds Große Bärin ist, steht relativ dicht am Himmelspol, weshalb er bei uns ständig, also das ganze Jahr über und auch die ganze Nacht hindurch, zu sehen ist. Seine Nähe zum Himmelspol führt allerdings auch dazu, dass man dieses markante Sternbild auf der Südhalbkugel der Erde nur eingeschränkt sehen kann - erkennbar ist es bis etwa 14 Grad südlicher Breite und dort steht es dann unmittelbar über dem Horizont. Warum dies so ist, macht man sich am besten am Beispiel des Polarsterns klar, der sich praktisch am Himmelspol befindet. Am Nordpol steht er direkt über einem, am Äquator befindet er sich direkt auf der Horizontlinie, weiter südlich ist er gar nicht zu sehen. Genauso ist es mit der Großen Bärin. Je weiter wir uns nach Süden begeben, desto tiefer steht das Sternbild am Himmel, bis es schließlich gar nicht mehr über dem Horizont auftaucht. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.