Auf Bildern von Hubble sind unzählige Galaxien zu sehen. Könnte sich hier nicht die fehlende Materie verbergen? Auf den ersten Blick erscheint die Frage logisch: Je tiefer das Weltraumteleskop Hubble ins All blickt, desto mehr bislang unbekannte Galaxien werden sichtbar. Könnte es sich hierbei also nicht um die fehlende Materie handeln, so dass man keine Dunkle Materie mehr benötigt? Leider ist es nicht so einfach und ein sehr simpler Grund dafür liegt auf der Hand: Die Dunkle Materie soll ja nicht Materie ersetzen, die irgendwo fehlt, sondern beispielsweise ganz konkret in Galaxien in unserer relativen Nachbarschaft: Sie rotieren nämlich anders, als sich allein durch die sichtbare Materie erklären lässt. Um dieses beobachtete Rotationsverhalten zu erklären, bedarf es zusätzlicher Masse - und dies nicht irgendwo, sondern konkret in diesen beobachteten Galaxien.