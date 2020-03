Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Was sind G Lichtjahre? Vermutlich sind mit dieser Angabe, die dem Fragesteller in einer Weltraumsimulation begegnet ist, Giga-Lichtjahre gemeint. Ein Giga-Lichtjahr sind eine Milliarde Lichtjahre. Wirklich gebräuchlich ist diese Bezeichnung aber nicht. In der professionellen Astronomie nutzt man sowieso eher Parsec und verwendet dort Kilo- und Megaparsec (1000 Parsec und eine Millionen Parsec) und selten auch Giga-Parsec. Natürlich kann es sich auch um eine spezielle Einheit des Simulationsspiels handeln, die keinerlei Entsprechung in der tatsächlichen Astronomie hat. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.