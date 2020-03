Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Ist Sonne nur der Name unseres Zentralgestirn oder ist jeder Stern auch eine Sonne? Eine wirklich eindeutige Antwort gibt es dafür nicht. Natürlich versteht man unter "der Sonne" unseren Zentralstern; in Sätzen, in denen von anderen Sonnen die Rede ist, wird "Sonne" aber auch als gleichbedeutend mit "Stern" verwendet. Diese uneinheitliche Verwendung (die übrigens ganz ähnlich bei "der Mond" und "Mond" ist) dürfte sich historisch erklären: Lange Zeit war ja nicht klar, dass es sich bei unserer Sonne um einen sehr gewöhnlichen Stern handelt. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.