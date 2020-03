Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wen würde es stören, wenn es den Schalttag am 29. Februar nicht geben würde? Der Kalender, der für uns das Jahr einteilt, ist von Menschen entwickelt und somit stört es außer diesen Menschen auch niemanden, wenn man nicht fast alle vier Jahre einen Schalttag, den 29. Februar, in unseren Kalender einfügen würde. Auf diese Weise versucht man nämlich, den Kalender mit dem Umlauf der Erde um die Sonne zu synchronisieren - und dieser dauert nun einmal rund 365,25 Tage, so dass man alle vier Jahre einen Tag ergänzen muss, damit alles wieder stimmt. Da es übrigens nicht exakt 365,25 Tage sind, gibt es weitere Schaltregeln, nach denen manchmal auch kein Schalttag eingefügt wird. Was würde passieren, wenn man keine Schalttage mehr verwenden würde? Der Kalender würde sich im Laufe der Zeit immer weiter gegenüber den Jahreszeiten verschieben - ein Sommermonat wäre dann kein Sommermonat mehr, ein Wintermonat läge nicht mehr im Winter. Irgendwann könnten wir also Weihnachten im Hochsommer feiern. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.