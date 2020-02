Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Angenommen Betelgeuse würde heute als Supernova explodieren. Wie lange würde es dauern, bis wir es von der Erde aus sehen? Informationen können sich nie schneller als das Licht ausbreiten. Der Riesenstern Betelgeuse ist rund 640 Lichtjahre von der Erde entfernt, das Licht des Sterns benötigt also 640 Jahre um uns zu erreichen. Das Bild von Betelgeuse, das wir aktuell am Himmel sehen, ist damit 640 Jahre alt. Wenn der Stern heute explodieren würde, könnte man dies in 640 Jahren beobachten. Man wird allerdings auch erst in 640 Jahren wissen, ob er tatsächlich heute explodiert ist. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.