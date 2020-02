Home : Frag astronews.com : Fragen : Antwort Wie lange würde man die Supernova von Betelgeuse in etwa sehen können? Wenn der Riesenstern Betelgeuse im Sternbild Orion als Supernova explodiert, würde er an unserem Nachthimmel eine eindrucksvolle Helligkeit erreichen: Modelle über den Ablauf von Explosionen von solcher Riesensternen deuten darauf hin, dass die Helligkeit des Sterns innerhalb von zehn Tagen nach den ersten Anzeichen, dass eine Supernova stattgefunden hat, auf einen Wert anwachsen würde, der etwa der Helligkeit des Vollmondes entspricht - diese würde dann aber nicht von einer ausgedehnten "Scheibe" am Himmel stammen, sondern von einem einzelnen, sehr hellen Lichtpunkt. Anschließend würde die Helligkeit langsam wieder abnehmen: Nach etwa einem Monat entspräche sie nur noch der des Halbmondes, bliebe dann für rund zwei Monate praktisch konstant und würde dann im vierten Monat nach der Explosion deutlich abfallen. Nun wäre der Stern in Sachen Helligkeit wieder vergleichbar mit der Venus. Über die nächsten ein bis zwei Jahre würde die Helligkeit dann weiter abnehmen, bis der Überrest nur noch mit Teleskopen gesehen werden kann. Haben Sie auch eine Frage? Frag astronews.com.